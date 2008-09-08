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Spor

Hırvatlara müjde

08 Eylül 2008 03:00

Euro 2008'de  renkli kişiliğiyle dikkatleri üzerine çeken Hırvatistan'ın teknik direktörü Slaven Bilic, Newcastle ve West Ham ile arasında çıkan dedikodulara karşın takımını bırakmayacağını bir kez daha dile getirdi. 

Kevan Keegan’ın takımdan ayrılmasıyla teknik direktörlük koltuğu boşalan Newcastle’de ilk hedefin Slaven Bilic olduğu biliniyor. Konu hakkında konuşan 39 yaşındaki teknik adam, Premier Lig’de çalışmanın heyecan verici olduğunu açıklamasına rağmen ülkesini yüzüstü bırakamayacağını dile getirdi.

The Sun gazetesine konuşan Bilic, “İngiltere’den herhangi bir kulübün bana talip olması büyük bir fırsat ancak hiçbir yere gitmiyorum.” ifadesini kullandı. İngiltere’nin aşık olduğu bir ülke olduğunu söyleyen Bilic, “ Orada çalışmak en büyük amaçlarımdan birisi, West Ham tam bana göre bir kulüp ancak gitmiyorum, Newcastle’a da gitmiyorum.” dedi.

Genç teknik adam Hırvatistan’ın başında yakaladığı performansla daha şimdiden dünyanın en iyi genç teknik adamları arasında gösterilmeye başladı. Luka Modrid, Niko Krancjar, Vedran Corluka gibi isimleri takıma kazandırmasının yanında hırsı ve ilginç hareketleriylede bir idol olma yolunda ilerleyen Bilic, uzun süredir birçok teklif aldığını ancak bu konuyu düşündüğünü ve Hırvatistan kendisini gönderene kadar en az 2 sene daha takımının başında kalmaya karar verdiğini sözlerine ekledi.

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