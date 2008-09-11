'Hırvatlar ırkçılık yaptı'

2010 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Hırvatistan-İngiltere maçı sırasında, Hırvat taraftarların, İngiliz futbolcu Emile Heskey aleyhinde ırkçı tezahüratlar yaptığı iddiasıyla, İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA'ya başvurmaya karar verdi.



2010 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. Grup'ta oynanan Hırvatistan-İngiltere maçı, öncesinde ve sonrasında yaşanan olaylar nedeniyle dünya futbol kamuoyunu meşgul etmeye devam ediyor.



İngiltere'nin Theo Walcott'un üç ve Wayne Rooney'nin golleriyle 4-1 kazandığı maçta Hırvat taraftarların İngiltere'nin siyahi futbolcusu Emile Heskey aleyhinde ırkçı tezahüratlar yaptığı iddiasıyla, İngiltere Futbol Federasyonu, FIFA'ya başvurma kararı aldı.



İngiltere Futbol Federasyonu, yaptığı resmi açıklamada, FIFA'ya konuyla ilgili bir rapor sunacaklarını belirtti ve, "Irkçılıkla karşı karşıya kalan oyuncumuzun haklarını sonuna kadar savunacağız. Bu kabul edilemez bir durum" ifadesini kullandı.



Zagreb'deki Maksimir Stadı'nda oynanan mücadelede, aleyhinde yapılan tezahüratlara tepki gösteren Heskey, maçın hakemi tarafından sarı kartla cezalandırılmıştı.



Daha önce yaptığı ırkçı davranışlar nedeniyle FİFA'da dosyaları bulunan ve 2008 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde oynanan Türkiye maçında da taraftarlarının ırkçı tezahüratları sebebiyle para cezası alan Hırvatistan hakkında çıkacak karar merakla beklenmeye başlandı.



Konu hakkında bir açıklama yapan FIFA Irkçılık Karşıtı Komitesi Üyesi Piara Powar, "Bu uzun vadede sonuç alınabilecek ve zorlu bir süreç. Ülke federasyonları ve hükümetler birlikte hareket etmeli, cezai yaptırımlar uygulanmalı. Irkçılık sporda asla kabul edilemez, FIFA'nın en büyük düşmanının ırkçılık olduğu bilinmelidir" dedi.

