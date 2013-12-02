Hırvatistan'da eş cinsel evliliklerin önüne geçilmesine yönelik anayasal değişiklik yapılması için kararlaştırılan referandumun ilk sonuçlarına göre, Hırvatlar eş cinsel evliliğe 'hayır' dedi.

Ülke tarihinde üçüncü kez yapılan referandumda vatandaşların yüzde 65,76'ı "Evlilik kavramının anayasada erkek ile kadın arasındaki birlik olarak tanımlanmasına katılıyor musunuz?" sorusuna 'evet' cevabını verdi.

Hırvatistan Merkezi Seçim Kurulunun açıkladığı ve oyların yaklaşık yüzde 98'inin sayılmasına dayanan sonuçlara göre, referandumda oy kullananların yüzde 33,63'ü eş cinsel evliliğe 'evet' dedi.

Yaklaşık 3,78 milyon seçmenin bulunduğu Hırvatistan'da oy kullanma oranı yüzde 37,89 oldu. Hırvatlar 6 bin 714 seçim yerinde oyunu kullanabildi. Bunun yanı sıra, Hırvatistan dışında 51 ülkede de oy kullanıldı.

Hırvatistan'daki eş cinsel topluluğu temsil eden dernekler, referandumda halka yöneltilecek sorunun anayasaya uygunluğunun denetlenmesi için Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunmuştu ancak mahkeme sorunun değiştirilmesi için eş cinsel derneklerin yaptığı başvuruyu kabul etmemişti.

Hırvatistan halkı, ülkenin 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana üçüncü kez referandum için sandık başına gitti. Daha önce ülkenin eski Yugoslavya'dan ayrılması ve Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusunda referandumlar düzenlenmişti.