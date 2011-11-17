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Hırvatlar 2013'te AB'de!

Türkiye'den Euro 2012 bileti kapan Hırvatlar, Avrupa Parlamentosu'ndan da Avrupa Birliği bileti aldı.

17 Kasım 2011 02:00

T24 - Türkiye'den Euro 2012 bileti kapan Hırvatlar, Avrupa Parlamentosu'ndan da Avrupa Birliği bileti aldı. 

Avrupa Parlamentosu (AP) üyelik müzakerelerine Türkiye'yle aynı anda başlayan Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde AB'ye tam üye olabilmesine onay verdi. 



AP Dışişleri Komisyonu'nun bu sabah Strasbourg'daki toplantısında yapılan oylamaya katılan parlamenterlerin 65'i Hırvatistan'ın üyeliği lehinde, 1'i ise aleyhinde oy kullandı.

Hırvatistan'ın üyeliği konusunda AP'deki nihai oylama Aralık ayında Strasbourg'daki genel kurul toplantıları sırasında yapılacak. Hırvatların genel kuruldan da ezici çoğunlukla AB bileti alacağına kesin gözüyle bakılıyor.

AP'nin onayının ardından Hırvatistan AB ile katılım antlaşması imzalayacak. Söz konusu antlaşmanın yürürlüğe girmesi için 27 üye devlet tarafından da onaylanması gerekiyor.


Reformlara devam edilmesi bekleniyor

AP, oylamaya ek olarak hazırlanan bir raporda, Hırvatistan'dan üyelik tarihine kadar yolsuzluk, organize suçlar, yargı reformu, eski Yugoslavya savaşı mültecilerinin entegrasyonu ve savaş suçlularının bulunması konularındaki reformlarına devam etmesini istedi.

AB'ye üyelik başvurusunu 2003 yılından yapan Hırvatistan, 2004 yılında resmen "aday ülke" ilan edilmiş, 2005 yılında katılım müzakerelerine başlamıştı. AB ülkeleri 30 Haziran 20011'de Hırvatistan'la müzakereleri kapatma kararı almıştı.

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