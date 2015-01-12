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Dünya
Deutsche Welle

Hırvatistan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı

Hırvatistan'ın eski dışişleri bakanı Kolinda Grabar-Kitaroviç, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turundan zaferle çıkarak ülkenin ilk kadın devlet başkanı oldu.

12 Ocak 2015 10:49


Seçim Komisyonu'nun açıkladığı sonuçlara göre, muhafazakâr Hırvat Demokratik Birliği’nin (HDZ) adayı Kolinda Grabar-Kitaroviç oyların yüzde 50,4'ünü toplamayı başardı.

46 yaşındaki Grabar-Kitaroviç, 2005-2008 yılları arasında Hırvatistan'ın dışişleri bakanlığını yaptı. Washington'da büyükelçilik görevinde bulunan Grabar-Kitaroviç, 2011'de NATO'nun genel sekreter vekilliği görevinde bulundu.

İktidardaki Sosyal Demokrat Parti'nin (SDP) adayı İvo Yosipoviç'in aldığı oy oranı ise yüzde 46,9 olarak açıklandı. Yosipoviç yenilgisini kabul ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri, yaklaşık bir yıl sonra yapılacak genel seçimlerin provası olarak görülüyor. Kamuoyu yoklamalarına göre HDZ açık arayla SDP'nin önünde gidiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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