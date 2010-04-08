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Dünya

Hırvatistan'ın devlet sırrı internette yayımlandı

Hırvatistan'da savaşa katılan yaklaşık 500 bin kişinin isminin yer aldığı liste, bir internet sitesinde yayımlandı.

08 Nisan 2010 03:00

T24 - Hırvatistan'da ''devlet sırrı'' olarak saklanan savaşa katılan yaklaşık 500 bin kişinin isminin yer aldığı liste, bir internet sitesinde yayımlandı.


Hırvatistan'da güvenlik amacıyla bugüne kadar ''devlet sırrı'' olarak saklanan, ülkenin Yugoslavya'dan ayrıldığı sırada çıkan savaşa katılanların listesi, bir internet sitesinde yaklaşık bir saat süreyle kamuoyuna açıklandı.


Yetkililer, listenin yayımlanması amacıyla özel olarak hazırlandığı tespit edilen internet sitesinin sorumlularına şu ana kadar ulaşılamadığını kaydetti.


Hırvatistan Devlet Başkanı İvo Yosipoviç, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Yayımlansın, ama kanuna aykırı şekilde değil'' dedi.


Bu arada, ''savaşa katılanlar'' listesinde bulunanların, ülkenin çeşitli imkanlarından yararlandırıldığı öne sürüldü.


Bosna Hersek'te yayın yapan Dnevni Avaz gazetesi, listede şu anda Bosna parlamentosunda görev yapan bazı milletvekillerinin de bulunduğunu öne sürdü.

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