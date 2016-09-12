Hırvatistan'da sandıktan koalisyon çıktı



Hırvatistan Merkez Seçim Kurulu'nun verdiği bilgilere göre, Hırvatistan'da Pazar günü yapılan genel seçimlerde, seçime katılan hiçbir parti hükümeti tek başına kuracak çoğunluğu sağlayamadı.

Oyların tamamının sayılmasından sonra resmi olmayan ilk sonuçları kamuoyu ile paylaşan Merkez Seçim Kurulu, Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) öncülüğündeki muhafazakâr "HDZ ve ortakları" ittifakının parlamentodaki 151 sandalyeden 61'ini elde ettiğini, ancak bunun hükümeti tek başına kurmaya yetmediğini açıkladı.

Sosyal Demokrat Parti (SDP) ise oy sayımı sonucunda parlamentoda 54 sandalyeye ulaşmayı başardı. Yeni reform partisi Most (Köprü) ise 13 sandalyenin sahibi oldu.

Meclisteki geriye kalan sandalyeleri ise küçük partiler aralarında paylaştı. Ülkede koalisyon görüşmelerinin uzun sürmesi ve zorlu geçmesi bekleniyor.

Reformlar için istikrar beklentisi

Hırvatistan'da bir siyasi partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşabilmesi için en az 76 milletvekili çıkarmış olması gerekiyor. Hırvatistan'da Kasım ayında yapılan seçimlerin ardından HDZ-Most koalisyonu kurulmuş ancak beş aylık görev süresi sonrası patlak veren finansal skandal koalisyonda çatlaklara neden olmuştu. Yapılan güvenoyu oylamasında meclisten yeterli desteği alamayan hükümet düşmüştü.

Gözlemciler, Avrupa Birliği'nin (AB) en genç üyesi olan Hırvatistan'da reformların hayata geçirilebilmesi için istikrarlı bir hükümetin gerekli olduğuna dikkat çekiyor. Ülkede işsizlik oranı yüzde 13 dolayında.