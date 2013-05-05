Hırvatistan'da Osmanlı'dan sonra ilk ezan okundu

Hırvatistan'ın Adriyatik sahillerindeki Riyeka kentinde yapımı tamamlanan cami düzenlenen törenle hizmete açıldı. Osmanlı'dan sonra inşa edilen ve minaresi bulunan ilk ibadet yeri olan cami için düzenlenen açılış törenine devlet yetkililerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişi katıldı.



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Hırvatistan'ın Adriyatik sahillerinde Osmanlı'dan sonra inşa edilen ve minaresi bulunan ilk ibadet yeri olma özelliği taşıyan camiin açılış törenine Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç ve çok sayıda üst düzey devlet yetkilisinin de aralarında olduğu yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç, Avrupa Birliği'ne Temmuz ayında tam üye olacak Hırvatistan'da herkesin dinine, ırkına ve kültürel değerlerine saygı gösterdiklerini ifade etti.

Hırvatistan'daki Boşnakların, Arnavutların, Romanların ülkesinin bir zenginliği olduğunu dile getiren Yosipoviç, ''Ülkemdeki Müslüman Boşnakların camisinin açılışı için buraya gelmekten onur duydum. Çünkü bizler bir aileyiz'' dedi.

Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi İzzetbegoviç de konuşmasında, "Hepimizin bir arada, yeni bir başlangıçta olduğumuza eminim. İstikrar ve refah, Avrupa'nın bu kesimlerindeki ilişkilerin belirlenmesinde kilit role sahip olacak" diye konuştu.

10 milyon Euro'ya mal oldu

Farklı bir mimari tarzıyla dikkat çeken cami ve 24 metre uzunluğundaki minaresinin yanı sıra toplam 10 bin metrekare alana sahip İslam Merkezi bünyesinde, konferans salonu, yemekhane, misafirhane, gençlere eğitim verilecek derslikler, kafeterya, basket ve futbol sahası, araç park yeri ile çok amaçlı salonlar bulunuyor.

Yaklaşık 10 milyon Euro'a mal olan ve Katar'ın önemli ölçüde maddi destekleriyle inşası tamamlanan komplekste yer alan cami, Hırvatistan'ın Adriyatik sahillerindeki kentlerinde Osmanlı'dan sonra inşa edilen ve minaresi bulunan ilk ibadet yeri olma özelliği taşıyor.

İtalya sınırındaki Riyeka'da, özellikle eski Yugoslavya döneminde bölgeye gelen yaklaşık 10 bin Boşnak yaşıyor. Riyeka'da yaptırılan cami, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile Gunya kentinden sonra, minaresi bulunan üçüncü cami olma özelliği de taşıyor.