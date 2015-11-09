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Deutsche Welle

Hırvatistan’da muhafazakârların zaferi

Hırvatistan'daki parlamento seçimlerinde muhafazakâr Demokratik Birlik sandıktan birinci parti olarak çıktı. Sosyal Demokratlar da iktidara yeniden talip oldu. Yeni hükümet müzakerelerinin zorlu geçmesi bekleniyor.

09 Kasım 2015 12:22


Hırvatistan Seçim Komisyonu'nun açıkladığı kesin olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki muhafazakâr parti Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) 151 sandalyeli meclise 61 temsilcisini sokmayı başardı. Sosyal Demokrat Parti (SDP) 53 sandalyede kalırken, "Köprü" (Most) 19 milletvekili kazandı.

4,4 milyon nüfuslu Hırvatistan, AB'nin en yoksul ülkeleri arasında yer alıyor. İşsizlik oranı yüzde 16'yı bulan ülkede son göstergeler ekonomik canlanmaya işaret ediyor.

HDZ sınırlarda sıkı kontrol sözü verdi

Hırvatistan, sığınmacı kriziyle de gündeme geldi. Balkan güzergâhında yer alan ülkeden eylül ayı ortasından bu yana 330 binden fazla sığınmacı geçiş yaptı. HDZ, seçim kampanyası sırasında sınırlarda daha sıkı kontrollere gidileceği vaadinde bulunmuştu.

HDZ Genel Başkanı Tomislav Karamarko, halkın hükümeti kurma görevini kendisine verdiğini söyledi.

Milanoviç: 'Bir dönem daha hak ettik'

SDP Genel Başkanı ve Başbakan Zoran Milanoviç ise ekonomik canlanmaya işaret ederek, "Sosyal Demokratlar bir dönem daha iktidarda kalmayı hak etti" açıklamasında bulundu. Milanoviç, yeni hükümetin kuruluşunda Köprü (Most) Partisi'ni SDP'ye destek vermeye çağırdı.

Köprü (Most) lideri Bozo Petrov, kamu teşkilâtı ve yargı sisteminde reformlara gitmesi ve girişimcilerin önünü açması halinde yeni hükümete destek vereceklerini açıkladı.

'Müzakereler zorlu ve uzun geçecek'

Petrov, "Her reform adımı için süre vereceğiz. Süre tutulmazsa parlamentoya güvensizlik önergesi sunacağız. Sandıktan çıkan sonuca göre anahtar parti konumunda olduğumuzun bilincindeyiz" dedi. Petrov, seçimlerin yenilenmesini iktidar olmayı başaramayan bir hükümete yeğlediğini vurguladı.

Gözlemciler, yeni hükümet için yapılacak müzakerelerinin zorlu ve uzun geçmesini bekliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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