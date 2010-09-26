-HIRVATİSTAN'DA KÜÇÜK UÇAK DÜŞTÜ ZAGREB (A.A) - 26.09.2010 - İtalya'ya gitmek üzere Macaristan'dan kalkan küçük Cessna tipi bir uçak Hırvatistan'da düştü. Kazada, uçaktaki 2 Polonyalı hayatını kaybetti. Yetkililerin açıklamalarına göre, dün Hırvatistan üzerindeyken kaybolan uçağın enkazı, gece yarısı başkent Zagreb'in yaklaşık 40 kilometre batısında yer alan Karlovaç yakınlarındaki dağlık bölgede bulundu. Kurtarma görevlilerinin uçağın enkazından iki Polonyalının cesedini çıkardığı kaydedildi. Kazayla ilgili soruşturmanın Hırvatistan ve Polonyalı müfettişlerin işbirliğiyle yürütüleceği bildirildi.