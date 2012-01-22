-Hırvatistan'da AB üyeliği referandumu SARAYBOSNA (A.A) - 22.01.2011 - Hırvatistan'da, ülkenin AB üyeliği için düzenlenen referandumda oy kullanma işlemi devam ediyor. Hırvatistan ve ülke dışında yaşayan Hırvatistan vatandaşlarının ikamet ettiği 52 ülkede, bu sabah yerel saatle 07.00'da açılan 6 bin 749 oy kullanma noktasında oy verme işlemi başladı. Referandumda yaklaşık 4 milyon 500 bin seçmenin oy kullanabileceğini belirtildi. Başkent Zagreb'de oy kullanan Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç, ''bütün Avrupa benim evim olacağı için seviniyorum'' dedi. ''Hırvatistan, tabi ki hep benim ilk evim olacak'' diyen Yosipoviç, Hırvatistan vatandaşlarının diğer AB üyesi olan ülkelerin vatandaşları gibi aynı haklara sahip olacağını, bölgedeki diğer ülkelerin AB'ye katılacağını ümit ettiğini dile getirdi. Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç de, Hırvatistan'ın AB üyeliğine ''evet'' diyeceğine inandığını ifade ederek, ''Hırvatistan'ın ne küçük ne de büyük bir ülke olduğunu ve bu ülkenin AB içindeki sesinin bir ağırlığı olacağını'' belirtti. Hırvatistan Seçim Kurulu'nun (DIP) resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, ülkede saat 11.00'e kadar referanduma katılım oranı yüzde 11,44 oldu. Bosna Hersek'te ise referanduma katılım oranının düşük olduğunu gözlendi. Hırvatistan'ın Saraybosna Büyükelçiliği'nin Bakan Danışmanı Mariyana Mikuliç AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bosna Hersek'te Saraybosna, Mostar, Tuzla ve Banja Luka olmak üzere 4 şehirde açılan toplam 24 oy kullanma noktasında, saat 11.00'e kadar yaklaşık 1500 seçmenin oy kullandığını belirtti. Mostar'da bin, Saraybosna'da yaklaşık 300, Tuzla'da 130 ve Banja Luka'da 100 seçmen olmak üzere yaklaşık 1500 seçmenin oy kullandığını anlatan Mikuliç, yaklaşık 264 bin Hırvat seçmenin yaşadığı Bosna Hersek'te öğleden sonraki saatlerde daha yoğun bir katılım beklediklerini ifade etti. Mikuliç ayrıca, oy kullanma işlemlerin olaysız devam ettiğini de sözlerine ilave etti. 1991 yılında eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, AB ile katılım müzakerelerine 2005 yılında Türkiye ile birlikte başladı. Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde AB'ye katılım anlaşmasını imzaladı. Referandumda olumlu oylar yüzde 50'den fazla olursa Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde AB üyesi olması öngörülüyor.