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Spor

Hırvatistan'a para cezası

FIFA, İngiltere ile oynanan Dünya Kupası grup eleme maçında, taraftarları ırkçı davranışlar sergilediği gerekçesiyle Hırvatistan'a yaklaşık 30 bin dolar ceza verdi.

26 Eylül 2008 03:00


FIFA, İngiltere ile oynanan Dünya Kupası grup eleme maçında, taraftarları ırkçı davranışlar sergilediği gerekçesiyle Hırvatistan'a yaklaşık 30 bin dolar ceza verdi.


Hırvatistan'ın, 10 Eylül’de İngiltere'yi ağırladığı Dünya Kupası eleme maçında, tribünlerden maymun sesine benzer sesler yükselmişti.

Maksimir Stadyumu'nda Emile Heskey, Hırvat futbolcu Niko Kovac'a faul yapıp kart görünce, Hırvat taraftarların bir kısmı İngiliz golcüye böyle seslenmişti.

İngiltere'nin 4-1 kazandığı maçtan sonra, Heskey bu davranışı sergileyenleri "cahil kişiler" diye niteledi ve onları dikkate almadığını söyledi.

İngiltere Futbol Federasyonu ise FIFA'ya şikayette bulundu. FIFA, işte bu şikayet üzerine ırkçılığın futbolda yeri olmadığını açıkladı ve Hırvatistan Futbol Federasyonu'na 27 bin 700 dolar ceza verdi.

Hırvatistan, Türkiye ile karşılaştığı EURO 2008 çeyrek final maçında da taraftarlarının sergilediği ırkçı davranışlar nedeniyle, yaklaşık 18 bin 500 dolar ceza almıştı.

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