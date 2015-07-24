Hırvatistan'a 'gamalı haç' cezası

İtalya ile oynanan 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçında sahasına gamalı haç çizilen Hırvatistan'a bir puan silme cezası verildi.

UEFA, 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda İtalya ile 1-1 berabere kaldığı maçta sahanın ortasına çizilmiş gamalı haç bulunan Hırvatistan'a cezayı kesti.

Kim tarafından çizildiği bulunamayan ve foto muhabirleri tarafından görüntülenen gamalı haç figürünü değerlendiren UEFA, Hırvatistan'ın grup elemelerindeki bir puanını sildi.

Hırvatistan'ın sahasındaki iki grup eleme maçını seyircisiz oynamasına karar veren UEFA, olayın yaşandığı Split'teki Poljut Stadı'nı da Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu maçlarına kapattı. UEFA ayrıca Hırvatistan Futbol Federasyonu'na olayla ilgili olarak 100 bin Euro para cezası verdi.