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Dünya

Hırvatistan'a AB yolu açıldı

Başbakanlarının sınır anlaşmazlığını çözmesiyle beraber Slovenya Hırvatistan'ın AB'ye üyeliğine vetosunu kaldırdı.

12 Eylül 2009 03:00

Başbakanlarının sınır anlaşmazlığını çözmesiyle beraber Slovenya Hırvatistan'ın AB'ye üyeliğine vetosunu kaldırdı.

Slovenya Başbakanı Borut Pahor, Hırvat dengi Yadranka Kosor ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, hükümetin, parlamento komisyonlarına "Hırvatistan'ın AB müzakere sürecinin önüne konulan engelleri kaldırmalarını" derhal önereceğini belirtti.

Kosor da ülkesinin, AB müzakerelerinde kullanılacak belgelerin, sınır anlaşmazlığıyla ilgili nihai çözüme zarar vermeyeceğini taahhüt ettiğini söyledi.

Hırvat Başbakanı, AB müzakerelerini sürdürme ve sınır görüşmelerine devam etme konusunda Pahor ile anlaştıklarını kaydetti.

Her iki başbakan da sınır görüşmelerinin, AB Komisyonunun önerdiği şekilde uluslararası arabulucularla devam edeceğini bildirdi.

2004 yılında AB'ye üye olan ilk eski Yugoslav ülkesi Slovenya, küçük bir toprak parçası ve karasularıyla ilgili anlaşmazlık yüzünden Hırvatistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerini engelliyor.

İtalya ile Hırvatistan arasında sıkışıp kalan Slovenya, Adriyatik'in kuzeyindeki uluslararası sulara doğrudan giriş istiyor.

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