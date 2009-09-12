Hırvatistan'a AB yolu açıldı

Slovenya Başbakanı Borut Pahor, Hırvat dengi Yadranka Kosor ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, hükümetin, parlamento komisyonlarına "Hırvatistan'ın AB müzakere sürecinin önüne konulan engelleri kaldırmalarını" derhal önereceğini belirtti.

Her iki başbakan da sınır görüşmelerinin, AB Komisyonunun önerdiği şekilde uluslararası arabulucularla devam edeceğini bildirdi.