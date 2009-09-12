Hırvatistan'a AB yolu açıldı

Başbakanlarının sınır anlaşmazlığını çözmesiyle beraber Slovenya Hırvatistan'ın AB'ye üyeliğine vetosunu kaldırdı.
Slovenya Başbakanı Borut Pahor, Hırvat dengi
Yadranka Kosor ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, hükümetin,
parlamento komisyonlarına "Hırvatistan'ın AB müzakere sürecinin önüne
konulan engelleri kaldırmalarını" derhal önereceğini belirtti.
Kosor
da ülkesinin, AB müzakerelerinde kullanılacak belgelerin, sınır
anlaşmazlığıyla ilgili nihai çözüme zarar vermeyeceğini taahhüt
ettiğini söyledi.
Hırvat Başbakanı, AB müzakerelerini sürdürme ve sınır görüşmelerine devam etme konusunda Pahor ile anlaştıklarını kaydetti.
Her iki başbakan da sınır görüşmelerinin, AB
Komisyonunun önerdiği şekilde uluslararası arabulucularla devam
edeceğini bildirdi.
2004
yılında AB'ye üye olan ilk eski Yugoslav ülkesi Slovenya, küçük bir
toprak parçası ve karasularıyla ilgili anlaşmazlık yüzünden
Hırvatistan'ın AB'ye üyelik müzakerelerini engelliyor.
İtalya ile Hırvatistan arasında sıkışıp kalan Slovenya, Adriyatik'in kuzeyindeki uluslararası sulara doğrudan giriş istiyor.