Hırvatistan 'yarışa devam' dedi

FIFA 2014 Dünya Kupası A Grubu maçında Hırvatistan Kamerun'u 4-0 mağlup etti.

Karşılaşma Hırvat futbolcuların vuruşuyla başladı. 11.dakikada Hırvatistan Ivica Olic ile 1-0 öne geçti. 40. dakikada Kamerun'lu Alexandre Song kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakarak takımın dengesini alt üst etti. 48.dakikada Ivan Perisic Hırvatistan'ı 2-0 öne geçiren gole imzasını attı. Mario Mandzukic 61. dakikada skoru 3-0'a getirdi. Hırvatlar 73.dakikada farkı dörde çıkarttı golün adı yine Mandzukic. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç Hırvatistan'ın 4-0 üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu sonuçla Kamerun turnuvaya veda ederken Hırvatistan üç puan alarak yarıştan kopmadı.

Kamerun: Itandje, Matip, Chedjou, Moukandjo, Assou-Ekotto, Nkoulou, Song, Mbia, Enoh, Choupo-Moting, Aboubaka

Hırvatistan: Pletikosa, Srna, Corluka, Lovren, Pranjic, Modric, Rakitic, Perisic, Sammir, Olic, Mandzukic

Stat: Arena Amazoia

Hakemler: Pedro Proenca, Bertino Miranda, Jose Trigo, Walter Lopez

Goller: Dk.11 Ivica Olic,Dk.48 Ivan Perisic,Dk.61 ve Dk.73 Mario Mandzukic,(Hırvatistan)

Sarı Kartlar: Dk.89 Eduardo(Hırvatistan)

Kırmızı Kartlar:Dk.40 Alexandre Song(Kamerun)