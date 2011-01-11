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Dünya

HIRVATİSTAN VE ALMANYA'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜMLER BERLİN

11 Ocak 2011 22:59

-HIRVATİSTAN VE ALMANYA'DA DOMUZ GRİBİNDEN ÖLÜMLER BERLİN-ZAGREB (A.A) - 11.01.2011 - Almanya ve Hırvatistan'da domuz gribi nedeniyle can kayıpları meydana geldi. Almanya'da Soest Belediyesinden yapılan açıklamada, Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Werl kentinden gelen ve akciğer hastası olan 57 yaşındaki bir kişinin Essen Üniversitesi Kliniğinde hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, domuz gribine yol açan H1N1 virüsü tespit edilen 2 çocuğun gözetim altında tutulduğu kaydedildi. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, bir süredir domuz gribi nedeniyle Fran Mihalyeviç Hastanesinde tedavi gören 46 yaşındaki bir hastanın da yaşamını yitirdiği belirtildi. Halk Sağlığı Enstitüsü görevlisi Dr. Bernard Kaiç, ülkede domuz gribine bağlı komplikasyonlardan dolayı bugün 3'üncü ölümün meydana geldiğini, ülke genelinde halen 500'ü aşkın kişinin bu hastalıktan dolayı tedavi gördüğünü söyledi.

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