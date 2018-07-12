Hırvatistan tarih yazdı; İngiltere'yi eleyerek Dünya Kupası finalinde Fransa'nın rakibi oldu!

2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turu ve çeyrek finalini penaltı atışlarıyla geçen Hırvatistan, İngiltere'yi uzatma dakikalarında Mario Mandzukic'in golüyle mağlup ederek tarihinde ilk kez adını Dünya Kupası finaline yazdırdı.

2018 FIFA Dünya Kupası yarı finalinde oynanan Hırvatistan-İngiltere mücadelesinin 90 dakikası 1-1 bitti. Hırvatlar, uzatma dakikalarının 109. dakikasında Mario Mandzukic'in golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı ve finale yükseldi.

52 yıllık Dünya Kupası hasreti bulunan İngiltere bu özlemini bitirmek istediği Rusya'da, yarı finalde Hırvatistan engelini aşamadı. İngiltere 14 Temmuz Cumartesi günü Belçika ile üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

FIFA Kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşmanın 5. dakikasında İngiltere 1-0 öne geçti. Kazanılan serbest vuruşta Kieran Trippier mükemmel bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

İlk yarının kalan dakikalarında her iki takımda pozisyonlar bulmasına rağmen golü bulamadı ve devre arasına İngiltere'nin üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Hırvatistan 68. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Sime Vrsaljko'nun ortasına iyi yükselen Ivan Perisic sol ayağıyla topa dokundu ve eşitliği sağladı.

72. dakikada Hırvatistan galibiyet golüne çok yaklaştı. İngiltere savunmasının yaptığı hata sonucu topla buluşan Ivan Perisic sol kanattan ceza sahasına girdi vuruşunu yaptı ancak top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve karşılaşma uzadı.

Uzatmaların ikinci yarısında Hırvatistan 109. dakikada Mario Mandzukic'in golüyle 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Hırvatistan adını finale yazdıran taraf oldu.

Tarihinde 1998 Dünya Kupası'ndan sonra ilk kez yarı finale yükselen Hırvatistan adını 2018 Dünya Kupası finaline yazıdırarak bir ilki gerçekleştirdi.

2018 Dünya Kupası'nın sahibini belirleyecek Hırvatistan - Fransa karşılaşması 15 Temmuz Pazar günü oynanacak.