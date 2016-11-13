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Spor

Hırvatistan seriyi bozmadı

Hırvatistan sahasında İzlanda'yı 2-0 mağlup etti

13 Kasım 2016 01:17

2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda gecenin diğer maçında Hırvatistan sahasında İzlanda'yı 2-0 mağlup etti.

Maksimir Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi Hırvatistan'a galibiyeti getiren golleri maçın 15 ve 90. dakikalarında Marcelo Brozovic ve kaydetti. Hırvatistan'da Ivan Perisic 90. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

Bu sonucun ardından Hırvatistan gruptaki puanını 10'a yükseltirken İzlanda 7 puanda kaldı.

Elemelerde bu akşam şu ana dek oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

D Grubu 
Avusturya - İrlanda Cumhuriyeti: 0-1 
Gürcistan - Moldova: 1-1 

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