Hırvatistan Rusya'nın büyükelçilik çalışanlarını "istenmeyen kişi" ilan etti

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Zagreb Büyükelçiliğindeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personeli istenmeyen kişi ilan etti.

Hırvatistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Zagreb Büyükelçisinin "Ukrayna'ya yönelik vahşi saldırganlığın ve çok sayıda suçun en güçlü şekilde kınandığının" ifade edilmesi için Bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Açıklamada, Rus büyükelçiye Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerini acilen durdurması, Rus birliklerinin Ukrayna topraklarından geri çekilmesi, siviller için acil tahliye yolları ve insani yardım sağlanması çağrılarının iletildiği aktarıldı.

Görüşmede, Rusya'nın Hırvatistan Büyükelçiliği'ndeki 18 diplomat ile 6 idari ve teknik personelinin "istenmeyen kişi" ilan edildiği ve Hırvatistan'dan ayrılmalarının istendiği kaydedildi.