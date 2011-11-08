-Hırvatistan Milli Takımı, yarın İstanbul'a gelecek İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - (A) Milli Futbol Takımı'nın, 2012 Avrupa Şampiyonası play-off turunda 11 Kasım Cuma günü karşılaşacağı Hırvatistan Milli Takımı, yarın İstanbul'a gelecek. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hırvatistan Milli Takımı'nın saat 20.25'te özel uçakla Atatürk Havalimanı'na geleceği ve oradan kamp yapacağı Hilton Otel'e geçeceği bildirildi. Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic ile Hırvat oyuncuların katılacağı maç öncesi basın toplantısının ise 10 Kasım Perşembe günü saat 19.00'da, Türk Telekom Arena'da düzenleneceği belirtildi. Basın toplantısının ardından Hırvatistan Milli Takımı'nın saat 19.30'da Türk Telekom Arena'da, ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacağı da kaydedildi. Hırvatistan Milli Takımı'nın aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor: Kaleciler: Stipe Pletikosa (FC Rostov), Danijel Subasic (Hajduk Split), Ivan Kelava (Dinamo Zagreb) Defans oyuncuları: Darijo Srna (Shakhtar Donetsk), Vedran Corluka (Tottenham Hotspur), Josip Simunic (Dinamo Zagreb), Sime Vrsaljko (Dinamo Zagreb), Dejan Lovren (O. Lyon), Jurica Buljat (Maccabi Haifa), Gordon Schildenfeld (Eintracht Frankfurt), Domagoj Vida (Dinamo Zagreb), Manul Pamic (Sparta Prag) Orta saha Oyuncuları: Jerko Leko (Dinamo Zagreb), Ivan Rakitic (Sevilla), Luka Modric (Tottenham Hotspur), Ognjen Vukocevic (Dinamo Kiev), Ivan Perisic (Borussia Dortmund), Ivo Ilicevic (Hamburger SV), Tomislav Dujmovic (Dinamo Moskova), Danijel Pranjic (Bayern Münih), Mato Jajalo (Köln) Forvet oyuncuları: Mario Mandzukic (Wolfsburg), Eduardo Da Silva (Shakhtar Donetsk), Ivica Olic (Bayern Münih), Nikica Jelavic (G. Rangers), Nikola Kalinic (Dnipro)