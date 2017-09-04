Hırvatistan Milli Takımı Eskişehir'de

ESKİŞEHİR,(DHA)- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda dün ertelene maçta Kosova\'yı 1-0 yenen grup lideri Hırvatistan Milli Takımı, Türkiye maçı için Eskişehir\'e geldi.

Hırvatistanlı futbolcuların ve teknik heyetin içinde bulunduğu uçak, saat 13.15\'te Eskişehir\'deki Hasan Polatkan Havaalanı\'na indi. Hırvatistan kafilesi, havaalanı önünde bekleyen otobüse binerek polisin geniş güvenlik önlemleri altında kalacakları otele götürüldü.

Hırvatistan Milli Takımı yarın saat 21.45\'te Eskişehir Yeni Stadyum\'da Türkiye A Mili Futbol takımı ile karşılaşacak.

Hırvatistan takımında yer alan Beşiktaş\'ın transfer gündemindeki Dinamo Kiev\'de forma giyen Domagoj Vida, Eskişehir\'de ilgi gördü. Vida, havaalanı önünde genç bir taraftarın kendisine uzattığı Beşiktaş formasına imza attı.



FOTOĞRAFLI