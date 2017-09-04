Hırvatistan Milli Takımı Eskişehir'de

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu\'nda dün ertelenen maçta Kosova\'yı 1-0 yenerek grup liderliğini devam etteren Hırvatistan, Türkiye maçı için Eskişehir\'e geldi.

I Grubu 7\'inci maçında yarın saat 21.45\'te Eskişehir Yeni Stadyum\'da Ay-Yıldızlıların konuğu olacak olan Hırvatistan Milli Takımı Eskişehire ulaştı.

Hırvatistanlı futbolcuları ve teknik heyeti taşiyan uçak, saat 13.15\'te Eskişehir\'deki Hasan Polatkan Havaalanı\'na indi.

Hırvatistan kafilesi, geniş güvenlik önlemleri altında havaalanı önünde bekleyen otobüse binerek kalacakları Hilton Garden Inn otele götürüldü.

Beşiktaş\'ın transfer gündeminde yer alan Dinamo Kiev\'de forma giyen Domagoj Vida, Eskişehir\'de büyük ilgi gördü. Vida, havaalanı önünde genç bir taraftarın kendisine uzattığı Beşiktaş formasına imza attı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hırvatistanlı futbolcuların havaalanından çıkışları,

-Futbolcuların otele gelişlerinden çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera Kemal ATLAN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,(DHA)