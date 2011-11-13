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Spor

Hırvatistan mesaisi sürüyor İSTANBUL (A.A)

13 Kasım 2011 16:28

-Hırvatistan mesaisi sürüyor İSTANBUL (A.A) - 13.11.2011 - A Milli Futbol Takımı, 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanşında 15 Kasım Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Zagreb'e bugün gidecek milliler, yolculuk öncesi Fiyapı İnönü Stadı'nda antrenman yaparken, çalışmanın başındaki 15 dakikalık bölüm basın mensuplarına açık tutuldu. Sağ kasığındaki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Giray Kaçar antrenmanda yer almazken, dün sağ ayak bileğinde ödem olduğu açıklanan Mehmet Topal takımla birlikte çalıştı. Aday kadroya dün çağrılan Serkan Balcı da antrenmana katıldı. -Burak bıraktı- Sol kasığında ağrı hisseden Burak Yılmaz'ın antrenmanın son bölümüne tedbir amaçlı olarak katılmadığı bildirildi. Burak ve sağ ayak bileğinde ağrılarının yanı sıra soğuk algınlığı tedavisine devam edilen Mehmet Topal'ın, Hırvatistan'da yapılacak son kontrollerden sonra durumlarının netlik kazanacağı ifade edildi.

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