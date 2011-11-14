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Spor

Hırvatistan maçını Garcia yönetecek İSTANBUL (A.A)

14 Kasım 2011 12:59

-Hırvatistan maçını Garcia yönetecek İSTANBUL (A.A) - 14.11.2011 - A Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan'la yarın deplasmanda oynayacağı 2012 Avrupa Şampiyonası elemeleri play-off turu rövanş maçını, Portekizli hakem Pedro Proenca Oliveira Alves Garcia yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Hurvatistan ile Türk Milli Takımları arasında Stadion Maksimir'de oynanacak ve saat 21.05'te başlayacak karşılaşmada, Alves Garcia'nın yardımcılıklarını ise Bertino Cunha Miranda ve Ricardo Jorge Ferreira Santos'un yapacağı bildirildi. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Manuel Jorge Neves Moreira De Sousa olacak.

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