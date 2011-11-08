-Hırvatistan maçında kadın ve çocuklara ücretsiz bilet İSTANBUL (A.A) - 08.11.2011 - Türkiye ile Hırvatistan milli takımları arasında, 11 Kasım Cuma akşamı oynanacak 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off maçı için, kadın ve 16 yaş altı çocuklara ayrılan ücretsiz biletlerin dağıtımına yarın başlanacak. Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2012 Avrupa Şampiyonası yolunda iç sahadaki son maç olması açısından büyük öneme sahip karşılaşma için, kadın ve 16 yaş altı çocuklara Doğu tribünü 414-415-416 no'lu bloklardan bilet verileceği bildirildi. Açıklamada, toplam 3 bin 270 biletin ilk parti dağıtımının geçtiğimiz hafta yapıldığı vurgulanarak, bu hafta için ayrılan biletlerin dağıtımının ise yarın ve 10 Kasım Perşembe günlerinde, saat 11.00-17.00 arasında açık olacak Biletix gişesinden gerçekleştirileceği kaydedildi. Türk Telekom Arena metro çıkışında yer alacak Biletix gişesinin, kontenjan dahilinde ayrılan 3 bin 270 bilet tükendiğinde kapanacağı ifade edildi. -Biletler mavi renkte- Kadın ve 16 yaş altı futbolseverler, kendileri için özel olarak mavi renkte bastırılacak biletlerini gişeden, üzerinde vatandaşlık numarası bulunan kimliklerini göstererek alabilecek.