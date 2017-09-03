Hırvatistan, Kosova'yı Vida'yla devirdi; liderlik koltuğuna oturdu

Türkiye'nin de yer aldığı 2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'nda Kosova'yı ağırlayan Hırvatistan, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Dün oynanması gereken ancak 22'nci dakikada yoğun yağış nedeniyle ertlenen ve bugün oynanan maçta tek golü Hırvatistan adına 74'üncü dakikada Luka Modric'in asistinde Domagoj Vida kaydetti.

Hırvatistan, bu galibiyetle I Grubu'nda 16 puanla zirveye yerleşti. Hırvatistan'ı 14 puanlı Ukrayna ve 13 puanlı İzlanda takip etti. Türkiye ise 11 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.

Dün Ukrayna deplasmanından 2-0 mağlup ayrılan Türkiye, Eskişehir'de oynanacak karşılaşmada Hırvatistan'ı yenmesi halinde yarışa tekrar dahil olacak.

Maçta 'iptal gerektiren' kural hatası

Dün 22. dakikada tatil edilen Hırvatistan - Kosova maçında Kosova ekibinde Vedat Muriqi 8. dakikada sarı kart gördü. Bugün 22. dakikadan itibaren kaldığı yerden başlayan müsabakada bu kez 65. dakikada sarı kart gören Vedat Muriqi, oyundan atılmadı. Kosova Teknik Direktörü, 65. dakikada sarı kart gören Vedat Muriqi'yi 67'de oyundan aldı.



Murat Fevzi Tanırlı FutbolArena'ya yaptığı yorumda, "Bu kesinlikle bir kural hatasıdır. Maçın tekrarı gerekir." ifadesini kullandı.

Eski hakem Deniz Çoban'ın konuya ilişkin yorumu ise, "2006'daki Avusturya - Hırvatistan maçında Simunic 2 sarı kart görmesine rağmen atılmadı. Maç da tekrar edilmedi" şeklinde oldu.