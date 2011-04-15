-HIRVATİSTAN KARARA TEPKİ GÖSTERDİ ZAGREB (A.A) - 15.04.2011 - Hırvatistan Devlet Başkanı İvo Yosipoviç ve Başbakan Yadranka Kosor, eski Yugoslavya için Lahey'de kurulan uluslararası savaş suçları mahkemesinin iki eski Hırvat generale verdiği hapis cezasına tepki gösterdi. Başbakan Yadranka Kosor, Lahey'deki mahkemenin 1995 yılında Hırvatistan'daki Sırplara yönelik savaş suçu işlemekten yargılanan üç generalden Ante Gotovina'ya 24, Mladen Markaç'a 18 yıl hapis cezası vermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, mahkemenin kararına itiraz edeceklerini bildirdi. Mahkemenin kararında geçmiş dönemdeki Hırvatistan hükümetinin de suçlu gösterildiğine işaret eden Kosor, şunları kaydetti: ''Şimdi bu karara itiraz etme zamanıdır. Çünkü suçlandığımız operasyon, bizim kurtuluşumuz için yapılan meşru bir müdaafaydı. Biz Hırvatistan'ın bugün bağımsız bir ülke olmasına yardımcı olanlarla gurur duyuyoruz.'' Kosor, mahkemenin kararıyla ilgili atılacak yasal adımları görüşmek üzere bakanlar kurulunu toplayacaklarını ve konuyu burada değerlendireceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç de düzenlediği basın toplantısında, kararın bütün ülke halkını şoke ettiğini belirtti. Mahkemenin kararı karşısında Hırvat vatandaşların hayal kırıklığına uğradığını söyleyen Yosipoviç, ''İtiraz etme sürecinde mahkemenin kararını yeniden gözden geçireceğine inanıyorum. Bağımsızlığımızı kazanmak için süren savaşta adil olduk. Slobodan Miloşeviç'in rejiminin saldırganlığına ve suç politikasına karşı, kendi özgürlüğümüzün mücadelesini verdik'' dedi. Eski Yugoslavya için Lahey'de kurulan uluslararası savaş suçları mahkemesi bugün, 1995 yılında Hırvatistan'daki Sırplara yönelik savaş suçu işlemekten yargılanan üç generalden Ante Gotovina'ya 24, Mladen Markaç'a 18 yıl hapis cezası verdi. Aynı davada yargılanan eski Hırvat General İvan Çermak ise beraat etti.