-Hırvatistan İstanbul'a geldi İSTANBUL (A.A) - 09.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde play-off turunda 11 Kasım Cuma günü Türkiye'nin konuğu olacak Hırvatistan İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na gelen Hırvat Milli Takım kafilesi, daha sonra Genel Havacılık Terminali'nden çıkarak kamp yapacağı Hilton Oteli'ne geçti. Hırvatistan, Türkiye ile yapacağı karşılaşma için İstanbul'daki tek antrenmanını yarın yapacak. Maçın oynanacağı Türk Telekom Arena'da yarın akşam bir idman gerçekleştirecek Hırvat Milli Takımı, hazırlıklarını tamamlayacak. Bu arada antrenman öncesi Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Slaven Bilic ile Hırvat futbolcuların katılacağı bir basın toplantısı düzenlenecek. Konuk ekip kafilesi, Türkiye ile oynayacağı karşılaşmanın ardından İstanbul'dan ayrılacak.