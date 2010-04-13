Hırvatistan İçişlerine telefon dinleme suçlaması

T24-



Vyekoslav Vukoviç’in avukatı Ante Nobilo, Hırvatistan İçişleri Bakanlığınca, müvekkili Vukoviç’in telefonlarının kanunlara aykırı şekilde dinlendiğini öne sürdü.



Nobilo, yabancı bir ülkenin diğer bir ülkenin üst düzey görevlisinin telefonlarını dinleme hakkı bulunmadığını ifade ederek, bu konuda yasal haklarını kullanacaklarını kaydetti.



Hırvatistan İçişleri Bakanı Tomislav Karamarko, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Vukoviç’in, daha önce ülkesinde yaşadığı sırada Riyeka kentinde düzenlenen bir terör saldırısına adının karıştığını söyledi.



Bu kapsamda Hırvatistan adli makamlarınca Vukoviç’in telefonlarının dinlenip kaydedildiğini belirten Karamarko, "Ancak bu telefon dinlemeleri kendi ülkemizde yasal olarak yapıldı. Bosna Hersek’te herhangi bir telefon dinlemesi yapılmadı" dedi.



Bosna Hersek Güvenlik Bakan Yardımcısı Vukoviç, 2009 yılında Hırvatistan’ın Riyeka kentinde suikast iddiasıyla Hırvat polisi tarafından beraberindeki 2 kişiyle gözaltına alınmıştı. Vukoviç tarafından, yanındaki 2 kişiye silah ve patlayıcı madde verildiği iddia edilmişti. Yaklaşık 1 ay tutuklu kalan Vukoviç, daha sonra serbest bırakılmıştı.