Hırvatistan Euro 2012'ye lider başladı!

EURO 2012 C Grubu'nda Hırvatistan, İrlanda Cumhuriyeti'ni Mandzukic (2) ve Jelavic'in golleriyle 3-1 mağlup etti. Ledger takımının tek sayısını kaydederken, Hırvatlar, İspanya ve İtalya'nın yer aldığı grupta zirvenin sahibi oldu.

2012 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda C Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti ile Hırvatistan karşı karşıya geldi.

Poznan'da oynanan karşılaşmada 3-1 galip ayrılan Hırvatistan, turnuvaya üç puanla başladı ve liderliğe yükseldi.

Grupta oynanan diğer karşılaşmada ise İspanya ile İtalya 1-1 berabere kalmıştı.

Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'na katılan İrlanda Cumhuriyeti, maçın henüz 3. dakikasında skorda geriye düştü. Dario Srna'nın son çizgiye inerek yaptığı ortada, savunmadan seken topa penaltı noktası civarında, dengesini kaybetmesine rağmen kafayla vuran Mario Mandzukic, kaleciyi mağlup etti ve takımını 1-0 öne geçirdi.

Golü erken kalesinde gören İrlanda Cumhuriyeti, rakip kalede gol pozisyonu aradı ama başarılı olamadı.

Dakikalar 19'u gösterirken, İrlanda Cumhuriyeti eşitliği sağladı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, arka direkte topa çok iyi yükselen Sead Legder'in kafa vuruşunda top filelerle buluştu ve skora denge geldi.

Maçın 43. dakikasında Hırvatistan bir kez daha öne geçti Kullanılan köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Luka Mondric'in vuruşunda savunma topu uzaklaştırmak isterken, ceza alanı içerisinde Nikica Jelavic'in önüne topu bıraktı. Altı pas üzerinde topla buluşan Jelavic, topu filelerle buluşturdu ve skor 2-1'e geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı da bu skorla sona erdi.

Maça golle başlayan Hırvatistan, ikinci yarıya da golle başladı. Ivan Perisic'in ortasında Mario Mandzukic'in kafa vuruşunda direğe çarpan top, Shay Given'in kafasına çarptıktan sonra ağlara gitti ve fark ikiye çıktı.

Dakikalar 78'i gösterirken Hırvatistan dördüncü gole yaklaştı. Srna'nın pasında Rakitic'in ceza alanından çektiği şut az farkla kalenin sağından auta çıktı.

Maçın sonuna en az 5 dakika ilave edilirken, skorda değişiklik olmadı ve yaklaşık 43 bin kişinin izlediği maçta Hırvatistan, İrlanda Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti.



İRLANDA: 1 - HIRVATİSTAN: 3

Stat: Poznan Stadı (Polonya)

Hakemler: Björn Kuipers, Sander van Roekel, Erwin Zeinstra (Hollanda)

İrlanda: Given, St Ledger, Ward, O'Shea, Dunne, Whelan, McGeady (Dk. 54 Cox), Andrews, Duff, Doyle (Dk. 53 Walters), Keane (Dk. 75 Long)

Hırvatistan: Pletikosa, Strinic, Corluka, Schildenfeld, Rakitic (Dk. 90 2 Dujmovic), Vukojevic, Modric, Srna, Perisic (Dk. 89 Eduardo), Jelavic (Dk. 72 Kranjcar), Mandzukic

Goller: Dk. 3 ve 48 Mandzukic, Dk. 43 Jelavic (Hırvatistan), Dk. 19 St Ledger (İrlanda)

Sarı kartlar: Dk. 45 1 Andrews (İrlanda), Dk. 53 Modric, Dk. 84 Kranjcar (Hırvatistan)