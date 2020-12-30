Hırvatistan depreminde ölü sayısı 7'ye çıktı: "Burası Hiroşima gibi, kasabanın yarısı artık yok"

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Hırvatistan'da meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 7'ye ulaştı. Ülkenin orta kesimlerini etkileyen depremde 20'den fazla da yaralı olduğu belirtildi.

Savunma Bakanı Tomo Medved dün yaptığı açıklamada, "Çok sayıda can kaybı var. Glina'daki Majske Poljane kasabasında 5 kişinin öldüğü bildirildi. Petrinja'daki kızı da eklediğimizde bu sayı toplam 6'ye yükseliyor" dedi. Şiddetli deprem, başkent Zagreb'in güneydoğusundaki Petrinja'da büyük yıkıma sebep olmuştu.

Kısa süre sonra yerel yetkililer, Petrinja'nın kuzeyindeki Nazine köyünde bir kilisede ceset bulduklarını ifade etti. Bu vesileyle depremde ölenlerin sayısı en az 7'ye yükseldi.

Polis, 20 kişinin hafif yaralandığını, 6 kişininse durumunun daha ağır olduğunu bildirirken arama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Hırvat Dağ Kurtarma Servisi, Petrinja'daki arama kurtama çalışmalarında şu ana kadar 6 kişinin kurtarıldığını bildirdi.

Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumbovic yaptığı açıklamada, "Kasabam tamamen yok oldu, ölü çocuklar var. Burası Hiroşima gibi, kasabanın yarısı artık yok" diye konuştu.

Hırvatistan'da salı günü meydana gelen deprem Sırbistan, Bosna Hersek ve hatta Avusturya'nın başkenti Viyana'da bile hissedildi.