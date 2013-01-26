Hırvatistan da Türklere vize uygulayacak

Türk vatandaşlarına vize uygulamayan Hırvatistan, bu kararından vazgeçiyor. AB'ye üyelik için uyum çalışmaları kapsamında 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren Hırvatistan'a gidecek Türk vatandaşları vize almak zorunda.



Dalmaçya kıyılarıyla ünlü Hırvatistan, Türk turistlerin de tercih ettiği önemli tatil merkezlerinden biri.

Bu tercihin en önemli nedeniyse Hırvatistan'ın Türk vatandaşlarından vize istememesiydi. Ancak 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren bu uygulama sona eriyor.

AB'ye bağlı ülkelere girişlerde alınması gereken Schengen vizesi artık Hırvatistan için de geçerli olacak.

Uygulamanın nedeni ise Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013'te başlayacak Avrupa Birliği tam üyeliği için vize sisteminde yapması gereken uyum çalışmaları.

Zira Avrupa Birliği'ne tam üye olacak ülkelerin en az 3 aylık bir periyotta vize sistemlerini birliğin kurallarına uygun hale getirmesi gerekiyor.

Kararla birlikte Hırvat makamları, Türkiye'deki elçilik ve konsolosluklarda çalışacak personeli artırma kararı aldı.

Vize işlemlerinin hızlandırılması için gerekli altyapı da kısa sürede tamamlanacak. Ancak Hırvat kamuoyu Türk vatandaşlarına vize uygulanmasının ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyeceğini söylüyor.

Karara tepki gösteren turizm şirketleri de, sadece Dubrovnik'e geçtiğimiz kurban bayramı'nda 2 bin 400 Türk vatandaşının gittiğine dikkat çekerek bu ilginin azalmasından endişe ediyor.