Hırvatistan'da 'şoförü uyuyakalan' otobüs kaza yaptı: 10 ölü, 44 yaralı

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Hırvatistan'da bir otobüsün yoldan çıkıp kaza yapması sonucunda 10 kişi hayatını kaybetti.

Pazar sabahı erken saatlerde şoförün uyuyakalması sonucu meydana geldiğine inanılan kazada 44 kişi de yaralandı. Bazı yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Kaza saat sabah 6 sularında Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile Sırp sınırı arasındaki Slavonski Brod kasabasının yakınlarında meydana geldi. Polis, Kosova plakalı otobüsün Alman kenti Frankfurt'tan Kosova'nın başkenti Priştine'ye gitmekte olduğunu ifade etti.

Yetkililere göre otobüste aralarında çocuklar da bulunan 67 yolcu ve 2 şoför bulunuyordu. Şoförlerden biri kazada hayatını kaybetti. Yerel hastanelere götürülen 44 yaralıdan 8'inin durumunun ciddi olduğu ifade edildi.

Yetkililer, kaza anında aracı kullanan şoförün gözaltına alındığını ifade etti. Savcı Slacko Pranjic, "Şoför bir anlığına uyuyakaldığını söyledi" dedi.

Polis, otobüsün yoldan çıkıp çimenlere indikten sonra devrildiğini bildirdi.