Hırvatistan’da 1 TL’ye ev ve arsa satışı başladı

Sputnik'in haberine göre; Hırvatistan resmi televizyonu HRT, Legrad kentinde 0.94 TL’ye ev ve inşaat için arsa satışa sunulduğunu bildirdi.

Bölgeye genç ailelerin çekilmesinin amaçlandığı çalışma kapsamında gayrimenkul satışları için belli başlı şartlar bulunuyor. Olası alıcıların 40 yaşının altında olması, gayrimenkul alımından sonra kentte 15 yıl kalması gerekiyor.

Belediye ise bölgesindeki evlerin satın alınması için 35 bin kuna kadar ve mevcut evlerin tadilatı için 25 bin kuna kadar hibe vermeye hazır.

Gayrimenkul alımları için Hırvatistan’ın başka bölgelerinden ve çevre ülkelerden başvurular geliyor.

Legrad Belediye Başkanı Ivan Sabolic, kente daha fazla işgücü çekmeyi amaçladıklarını ifade etti.