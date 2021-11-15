Hırvatistan: Balkanlar'da demokrasi tehlike altında; 1990'ları hatırlatan hamleler durmalı

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Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman, Avrupa Birliği üyesi olmak isteyen Balkan ülkelerinde demokrasinin tehlikede olduğunu; Bosna Hersek'teki durumun özellikle endişe verici olduğunu ifade etti.

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AB dışişleri bakanlarının bölgedeki durumu konuşmak üzere toplandığı toplantıda gazetecilere konuşan Radman, "Batı Balkanlar'daki durum giderek kötüleşiyor, bölünme derinleşiyor. Demokrasinin tehdit altında olduğunu da görüyoruz" dedi.

Radman, Bosna'daki ayrılıkçı söylemler konusunda da uyarıda bulundu ve Yugoslavya'nın dağılması sürecinde meydana gelen savaşlara atıfta bulunarak "1990'ları hatırlatan hamleler durmalı" dedi.

1 Mart 1992’de başlayan ve14 Aralık 1995’te Dayton Anlaşması ile son bulan Bosna Savaşı'nda 100 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.

Ekim ayında Bosna Hersek'teki iki entiteden Sırpların lideri Milorad Dodik, Sırp üyeleri adli, idari ve mali devlet kurumlarından çekme kararı aldı. 12 Ekim’de Dodik, Bosna yargısı, güvenlik ve istihbarat birimlerinin Sırp Cumhuriyeti’nde faaliyet göstermesini yasakladı; Kasım ayının sonuna kadar bunların yerini sadece Sırplardan oluşan kurumların alacağı belirtildi. Dodik, Sırp Cumhuriyeti'nin ordusunu da ayırmayı planladıklarını belirtti.