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'Hırvatistan AB'yi seçti'



Hırvatistan'da, ülkenin AB üyeliği için düzenlenen referandumun gayri resmi sonuçları açıklandı.Saat 22.00 itibariyle oyların yüzde 99'unun sayıldığı, resmi olmayan sonuçlara göre katılım oranının yüzde 47 olduğu ve bu oyların yüzde 66'sının AB'ye 'evet' şeklinde olduğu açıklandı. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 33'ü ise birlik üyeliğe 'hayır' dedi.Cumhurbaşkanı Yosipoviç, ''Hırvatistan AB'yi seçti" derken, Başbakanı Milanoviç'ten de, "Bugünden itibaren kararlarımızın sorumluluğunu da kendimiz taşıyoruz'' açıklaması geldi.Notlar:- Referanduma oy hakkı sahibi olan yaklaşık 4 milyon 500 bin seçmenden yaklaşık 1 milyon 958 bini katıldı.- Oy kullanan toplam 1 milyon 958 bin seçmenin, yaklaşık 1 milyon 297 bini Hırvatistan'ın AB'ye katılması için, yaklaşık 648 binin AB'ye karşı oy kullandı. Geçersiz oyların sayısı yaklaşık 11 bin olduğunu belirtildi.- Hırvatistan ve ülke dışından referanduma katılım yüzde 47'de kaldı.- 1991 yılında eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, AB ile katılım müzakerelerine 2005 yılında Türkiye ile birlikte başladı. Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde AB'ye katılım anlaşmasını imzaladı. Referandumda çıkan olumlu kararın ardından Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde AB üyesi olması öngörülüyor.- Eski Yugoslavya'dan bağımsız olma konusunda 19 Mayıs 1991 tarihinde yapılan ilk referandumdan sonra, AB'ye katılım konusunda bugün düzenlenen referandum, ülkenin 20 yıllık bağımsızlık tarihinde ikinci halk oylaması.Referandum sonuçlarını yorumlayan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç, ''Hırvatistan AB'yi seçti. Bugün Hırvatistan için büyük bir gündür. Bugünkü kararla Hırvatistan, bir Avrupa ülkesi olduğunu gösterdi'' diye konuştu.Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç, ülkenin bağımsızlık tarihinde daha önce 1991'de eski Yugoslavya'dan bağımsızlık konusunda düzenlenen referandumla birlikte, AB üyeliği için referandumun ülkenin tarihindeki ikinci halkoylaması olduğunu hatırlattı.Milanoviç, ''Bu tarihi bir karar ve tarihimizde ilk kez böylesi büyük bir kararı kendimiz verdik. Bugünden itibaren kararlarımızın sorumluluğunu da kendimiz taşıyoruz'' ifadelerini kullandı.