-Hırvatistan AB'ye ''evet'' dedi SARAYBOSNA (A.A) - 22.01.2012 - Hırvatistan'da, ülkenin AB üyeliği için düzenlenen referandumun ilk sonuçları açıklandı. Hırvatistan Seçim Kurulu'nun (DIP) Başkanı Branko Hrvatin yaptığı açıklamada, saat 20.00'ye kadar oyların yaklaşık yüzde 50'sinin sayıldığını belirtti. Referandumun ilk gayriresmi sonuçlarını açıklayan Hırvatin, referanduma katılan yaklaşık yüzde 67 oranındaki seçmenin AB'ye ''evet'' dediğini ifade ederek, seçmenlerin yaklaşık yüzde 27'sinin ülkenin AB'ye üye olmaması için oy kullandığını kaydetti. Hrvatin ayrıca, gecenin ilerleyen saatlerinde oyların yaklaşık yüzde 90'ının sayılmasının tamamlanacağını da sözlerine ekledi. Hırvatistan ve ülke dışında yaşayan Hırvatistan vatandaşlarının ikamet ettiği 52 ülkede, yerel saatle 07.00'de açılan 6749 oy kullanma noktasında, oy verme işlemi saat 19.00'da sona erdi. Hırvatistan Seçim Kurulu'nun (DIP) resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, ülkede saat 16.00'ya kadar referanduma katılım oranı yüzde 33,79 oldu. Hırvatistan'ın genelinde bugün açılan yaklaşık 6500 oy kullanma noktasında saat 16.00'ya kadar yaklaşık 1 milyon 300 bin seçmenin oy kullandığı belirtildi. 1991 yılında eski Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, AB ile katılım müzakerelerine 2005 yılında Türkiye ile birlikte başladı. Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde AB'ye katılım anlaşmasını imzaladı. Referandumda olumlu oylar yüzde 50'den fazla olursa Hırvatistan'ın 1 Temmuz 2013 tarihinde AB üyesi olması öngörülüyor. Eski Yugoslavya'dan bağımsız olma konusunda 19 Mayıs 1991 tarihinde yapılan ilk referandumdan sonra, AB'ye katılım konusunda bugün düzenlenen referandum, ülkenin 20 yıllık bağımsızlık tarihinde ikinci halk oylaması. (ZLT-ŞP)