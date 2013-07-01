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Dünya

Hırvatistan, AB'nin 28'inci üyesi oldu

Hırvatistan, AB’nin resmen 28’inci üyesi oldu. Hırvatistan Cumhurbaşkanı İvo Yosipoviç, kutlamalarda yaptığı konuşmada, Hırvatistan'ın AB üyeliğini ''ülke tarihindeki yeni bir sayfa'' olarak nitelendirdi

01 Temmuz 2013 10:15

Hırvatistan'ın, 1 Temmuz itibarıyla Avrupa Birliğinin (AB) 28'inci üyesi olması sebebiyle, başkent Zagreb'deki Ban Yelaçiç Meydanı'nda geniş katılımlı kutlama programı düzenlendi. Kutlamalara Türkiye'yi temsil eden AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın yanı sıra 15 devlet başkanı, 13 başbakan, 3 meclis başkanı olmak üzere aralarında çok sayıda bakanın da bulunduğu 170 üst düzey devlet yetkilisi katıldı.

‘Bugün sadece mevcut nesillerin değil, geçmişte yaşayan Hırvatların da rüyalarının gerçekleştiğini’ söyleyen Yosipoviç, ''Bugün, yeni nesillerimiz için daha güvenli, demokratik ve Avrupai bir geleceğin temellerini attık. Bizler, Avrupalıydık ve Avrupalı kalmaya devam edeceğiz. Avrupa, milletimizin kimliğinde kilit öneme sahiptir. Sadece coğrafi konumumuzdan dolayı değil, paylaştığımız ortak değerler nedeniyle de Avrupa'ya aitiz'' dedi.

Avrupa'nın, güvenlik ve barış topluluğu olduğunu ifade eden Yosipoviç, Hırvatistan'ın geçmişinin zorlu, trajik olduğunu ve AB üyeliğinin, şimdiki ve gelecekteki nesillere barış ve güvenli bir ortam getireceğini söyledi. Yosipoviç, ''AB, savaş karşıtı bir proje olarak ortaya çıktı ve barışın ve işbirliğinin sembolü olarak gelişti. O, barışın ve güvenliğin garantisidir. Bu nedenle, AB'nin bizim sınırlarımızda durmasını değil, iyi niyetli, barış içinde ve özgür bir ortamda, Avrupa rüyasına sahip diğer ülkelere de genişlemesini diliyoruz'' ifadelerini kullandı.

Hırvatistan'ın başarısına dair hikayenin, birlikteliğin, çabanın, hırsın ve vizyonun hikayesi olduğunu söyleyen Yosipoviç, sözlerine şöyle devam etti: ''Bugünün mesajı, birlikte gözümüze zor görünen hedeflere ulaşılabileceğidir. Önümüzde üstesinden gelinmesi kolay olmayan daha çok önemli hedefler var. Özgürlük, demokrasi, refah, bilim ve başarı, cesaret olmaksızın, bilgi, çaba ve birliktelik olmaksızın gerçekleşemez.'' Konuşmasının sonunda, üyelik sürecinde kendilerine destek olan tüm AB ülkelerine teşekkür eden Yosipoviç, ''Hırvatistan, AB'nin sorumlu, aktif ve yapıcı bir üyesi olacaktır'' dedi.


‘Yeni bir sorumluluk'


Başbakan Milanoviç'in konuşması Hırvatistan Başbakanı Zoran Milanoviç ise Hırvatistan'ın, kendisini, devletini ve rolünü Avrupa'da ve dünyada gerçek bir şekilde algılayan rasyonel insanların ülkesi olduğunu söyledi. Milanoviç, ''Hırvatistan bu akşam bir yere kaçmadığını biliyor. Bulunduğumuz yerde devam ediyoruz, fakat şimdi yeni bir sorumlulukla. Sorumluluğumuz, bölge ülkelerinin de en kısa sürede AB kriterlerini yerine getirmesi için onlara yardım etmek'' diye konuştu. Bölge ülkeleriyle kopmaz bağlara sahip olduklarını belirten Milanoviç, ''Özellikle, 2. Dünya Savaşı sırasında, faşizme karşı mücadeledeki birlikteliğimiz bizim kopmaz bağımızdır. Bizi bağlayan şeylerden bir tanesi de AB temel kavramına katmak istediğimiz, özgürlük ve dayanışma değerlerine olan bağlılığımızdır'' dedi.

Bölgede, 1990'lı yıllarda yaşanan savaşların Hırvatistan'ı Sırbistan'dan, Karadağ'dan ve Bosna Hersek'ten uzaklaştırdığını ifade eden Milanoviç, "Hırvatistan geçmiş savaşta özgürlüğe bağlılığını kanıtladı, fakat bu alternatifi olmayan yolda da kendi hatalarının farkındadır" değerlendirmesinde bulundu.

Kutlama programı kapsamında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barosso da başarısından dolayı Hırvatistan'ı tebrik ederek, Hırvatistan'ın diğer bölge ülkelerine de örnek olduğunu söyledi. Kutlama programında ayrıca İrlanda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri ve Ticaret Bakanı Eamon Gilmore, Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz da Hırvatistan'ı kutlayan konuşmalar yaptı.

Kutlamalar kapsamında, Hırvatistanlı folklor ekipleri gösterilerini sergiledi, çok sayıda Hırvatistanlı sanatçı da konser verdi. On binlerce Hırvatistan vatandaşıysa tarihi töreni yerinde izledi. -Slovenya sınırında AB'ye girdi Başkent Zagreb'deki kutlama törenleri devam ederken, saatler gece yarısını gösterince, Hırvatistan Maliye Bakanı Slavko Liniç, Hırvatistan ile Slovenya arasındaki Bregana sınır kapısından Slovenya'ya, AB sınırlarına giriş yaptı. Liniç'e Slovenya Maliye Bakanı Uroş Çufer de eşlik etti.

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