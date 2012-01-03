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Dünya

Hırvatistan AB referandumu 22 Ocak'ta ZAGREB (A.A)

03 Ocak 2012 18:24

-Hırvatistan AB referandumu 22 Ocak'ta ZAGREB (A.A) - 03.01.2012 - Hırvatistan meclisi, ülkenin AB'ye üyelik referandumunun 22 Ocak tarihinde yapılmasına karar verdi. Hırvatistan vatandaşları, ''Hırvatistan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği'ne üye olmasını destekliyor musunuz?'' sorusunu yanıtlayacak. Yurt dışında bulunan Hırvatistan vatandaşları ülkenin diplomatik temsilciliklerinde referanduma katılabilecek. Kamuoyu araştırmaları, ülkenin AB'ye üye olmasının halk tarafından desteklendiğini gösteriyor. AB ile katılım müzakerelerine 2005 yılında başlayan Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde AB'ye katılım anlaşmasını imzalamıştı.

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