-HIRVATİSTAN: 75 - İRAN: 54 İSTANBUL (A.A) - 29.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (B) Grubu'ndaki günün ikinci maçında Hırvatistan, İran'ı 21 sayı farkla 75-54 yendi. Maçta İran, sadece ilk 6 dakikada rakibiyle baş edebildi. Ehadadi ile pota altında etkili olan İran karşısında Hırvatistan Ukic ile sayılar bulunca 6. dakika 9-9 berabere geçildi. Ukic ve Tomic'in skorer oyunuyla üstünlüğü ele geçiren Hırvatistan, 1. periyotu ise 22-13 önde tamamladı. Üçlüklerle rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Hırvatistan, ilk yarıda 15 sayı üreten Ehadadi'nin eline bakan İran karşısında ilk yarıyı da 20 sayı farkla 44-24 önde kapadı. İran, ikinci yarıya sert savunmayla başladı. Ehadadi'nin başarılı oyununa Kazemi ve Kamrany de katkı yapınca İran, 28. dakikada farkı 10 sayıya (50-40) indirdi. Ancak Hırvatistan, 3. periyodu da 53-40 önde geçmesini bildi. Hırvatistan, maç boyunca üstün götürdüğü karşılaşmanın son periyotunda da kontrolü elinde tuttu ve karşılaşmayı 21 sayı farkla 75-54 kazanarak, şampiyonadaki ilk galibiyetine imza attı. İran ise üst üste ikinci yenilgisini aldı. İran'da 27 sayı üreten ve toplam sayıların yüzde 50'sine imza atan Ehadadi'nin bu başarılı performansı galibiyet için yetmedi. Salon: Abdi İpekçi Hakemler: Romualdas Brazauskas (Litvanya) xxx, Recep Ankaralı (Türkiye) xxx, Jose Carlos Julio (Angola) xxx Hırvatistan: Ukic xxx 13, Kus xx 9, Tomas xx 9, Tomic xxx 12, Loncar xx 7, Bogdanovic xx 13, Zoric xx 6, Popovic x, Banic xx 6 İran: Kazemi xx 12, Kamrany xx 7, Sahakian x, Davari xx 6, Ehadadi xxxx 27, Davoudichegani x, Zandi x, Veisi x 2, Hassanzadeh x, Kardoust x 1. Periyot: 22-13 Devre: 44-24 3. Periyot: 53-40 5 Faulle Çıkan: 39.56 Tomic (Hırvatistan)