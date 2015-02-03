Hırvatistan 60 bin yoksulun borcunu sildi

Hırvatistan hükümeti ülkenin en yoksul kesiminin tüm borçlarının silindiğini açıkladı.



"Yeni başlangıç" olarak adlandırılan borç silme uygulaması 60 bin kişiyi kapsıyor ve iç pazarda tüketimin canlandırılmasının temel amaç olduğu ifade ediliyor.



Silinen borçlara tüm banka borçları, ödenemeyen faturalar ve kamuya olan borçlar da dahil. Toplamda 26,5 milyon Euro'luk borcun silineceği tahmin ediliyor.

BBC Türkçe 'de yer alan habere göre, Hırvat hükümetinin "Yeni başlangıç" planından faydalanmak isteyenlerin ise belli kriterleri yerine getirmesi gerekiyor.



Aylık hane halkı geliri 130 Euro'dan yüksek olanlar plana dahil edilmedi. Ayrıca herhangi bir mülk sahibi olanlar ya da birikimi bulunanlar da borç silme planından yararlanamıyor.

Planı açıklayan Hırvatistan Başbakan Yardımcısı Milanka Opaciç, "Yoksul kesime borç yükünden kurtularak hayata yeni bir başlangıç yapma fırsatını sunuyoruz" dedi.