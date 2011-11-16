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Spor

Hırvatistan: 0

16 Kasım 2011 00:12

-Hırvatistan: 0 - Türkiye: 0 (ilk yarı) ZAGREB (A.A) - 15.11.2011 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemeleri play-off turunda Hırvatistan ile Türkiye arasında oynanan rövanş maçının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 5. dakikaka gelişen Türkiye atağında Selçuk İnan'ın savunmanın arkasına gönderdiği topa kimse dokunmayınca top direğe çarparak tekrar oyun alanına döndü. Kazım'ın vuruşunda kaleci Pletikosa gole izin vermedi. 15. dakikada Hırvatistan'da Srna'nın sağ taraftan kullandığı korner vuruşunda Simuniç'in kafayla dokunduğu top az farkla auta gitti. 21. dakikada Srna'nın sağ taraftan ceza alanına ortaladığı topa Oliç kafayla vurdu. Meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı. 27. dakikada gelişen Hırvatistan atağında Pakitiç ile verkaç yaptıktan sonra kendi topuyla sol çizgiye kadar inen Modriç'in yerden set şutunda kaleci Sinan gole izin vermedi. 35. dakikada hızlı gelişen Hırvatistan atağında Oliç'in ceza alanına gönderdiği pasta Mandzukiç, topu önce düzeltti ve ardından kötü bir vuruş yapınca meşin yuvarlak yandan auta gitti. 42. dakikada Oliç'in ceza alanı içinden dışarıya doğru çıkardığı topa Srna'nın yerden sert şutunda top kale direğinin yanından auta çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz berabere bitti. Stat: Maksimir Hakemler: Pedro Proenca Oliveira Alves Garcia, Bertino Cunha Miranda, Ricardo Jorge Ferraira Santos (Portekiz) Hırvatistan: Pletikosa, Vida, Schildenfeld, Simuniç, Pranjiç, Srna, Modriç, Vukojeviç, Rakitiç, Oliç, Mandzukiç Türkiye: Sinan, Serkan, Egemen, Ömer, İsmail, Hamit Altıntop, Selçuk Şahin, Selçuk İnan, Caner (Dk. 36 Gökhan), Umut, Kazım Sarı Kartlar: Dk. 5 Caner, Dk. 23 Serkan, Dk. 45+1 Egemen (Türkiye), Dk. 15 Vida, Dk. 45+1 Mandzukiç (Hırvatistan)

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