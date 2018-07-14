Hırvat yıldızdan dövme sorusuna ilginç cevap: Alnımda boş bir alan var

T24

Dünyanın en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda son maçlar yaklaşıyor. Yarın oynanacak olan Hırvatistan-Fransa finaliyle birlikte sonlanacak olan organizasyonda, ilgi odağı olan oyunculara basın mensupları tarafından ilginç sorular gelmeye başladı.

Tarihi bir başarı elde ederek finale kadar yükselen Hırvatistan'ın yıldız orta saha oyuncusu Ivan Rakitic'e bir gazeteci tarafından sorulan "Dünya Kupası'nı kazanırsanız dövmesini yaptıracak mısın" sorusuna Rakitic "Alnımda boş bir alan var, umarım kazanırız ve ben de oraya bir dövme yaptırırım" yanıtını verdi.

"4.5 milyon kişi için yeterince kapasite olsaydı stadyumun tamamı dolu olurdu"

Yarın oynanacak final mücadelesi dünyadaki tüm futbolseverler tarafından ilgiyle bekleniyor. Tarihinde ikinci defa bu kupaya ulaşmak isteyen Fransa ile tarihinde ikinci defa gruplardan çıkmasına rağmen finale kadar uzanan Hırvatistan'ın mücadelesine tanıklık edilecek. Basın mensuplarının yoğun ilgi gösterdiği futbolculardan Barcelona'lı futbolcu Ivan Rakitic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Finalde milyonlarca insanın bizi destekleyeceğini düşünüyorum, dünyanın dört bir yanından destek mesajları geliyor, bu, hayatımızın en büyük maçı olacak, eğer 4.5 milyon kişi için yeterince kapasite olsaydı stadyumun tamamı dolu olurdu" açıklamasını yapan Rakitic, final maçı öncesi konsantre olduklarını ve kazanmak için her şeyi yapacaklarını söyledi.

"Altın Top'u alacak kişi bir Hırvat olmalı"

Rakitic, Real Madrid'in 10 numarası ve Hırvatistan takımının kaptanı Luka Modric'in turnuvada gösterdiği performansla Altın Top'u hak ettiğini düşünüyor. Altın Top ödülünün kime gideceği konusundaki tartışmada Rakitic "Ödülü alacak kişi bir Hırvat olmalı ve kaptanımız Modric bu odülü kazanmayı hak ediyor" dedi.

Basın mensupları tarafından gelen "Eğer Dünya Kupası'nı kazanırsanız, dövmesini yaptıracak mısın" sorusuna Rakitic "Alnımda boş bir alan var. Umarım kazanırız ve ben de oraya bir dövme yaptırırım. Ancak önce eşime sormam gerekiyor" yanıtını verdi.