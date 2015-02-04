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Dünya

Hırvat model ikizini bıçakladı

Hırvat manken Sara Grkoviç kıskançlık krizine girerek ikiz kardeşi Dajana Grkoviç'i göğsüne bıçak sapladı

04 Şubat 2015 13:19

Hırvatistan'da manken Sara Grkoviç'in aynı erkeğe âşık olmaları yüzünden ikiz kardeşi Dajana Grkoviç'i bıçaklaması gündem oldu.

radikal.com.tr’de yer alan habere göre, 22 yaşındaki manken Sara Grkoviç, tek yumurta ikizi Dajana Grkoviç'in erkek arkadaşıyla yakınlaştı. Sara Grkoviç kıskançlık krizine girerek ikiz kardeşi Dajana Grkoviç'i bıçakladı. İkiz kardeşi Dajana Grkoviç'in erkek arkadaşını kıskanan Sara Grkoviç öfkeye kapılarak bıçağı kız kardeşinin göğsüne sapladı. Bıçak darbesiyle yere yığılan genç kız, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay sonrası Sara Grkoviç polis tarafından cinayete teşebbüs suçundan tutuklandı.

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