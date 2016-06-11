Hırvat futbolcu: Türkiye kupayı kazansın garsonluk yapacağım

EURO 2008’de, Türkiye’nin Hırvatistan’ı elediği maçın 118. dakikasında golü atan Ivan Klasnic, o günleri ve Türkiye’nin 2016’daki şansını değerlendirdi. İtalyan lokantası işleten bir arkadaşıyla iddiaya girdiğini söyleyen Klasniç, “Arkadaşım bana ‘Türkiye şampiyon olacak’ dedi. Ben de ona ‘Türkiye Avrupa şampiyonu olursa bende burada sana garsonluk yapacağım’ diye söz verdim” diye konuştu.

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle bir dönem Süper Lig ekibi Gaziantepspor’a transfer olmanın kıyısından dönen eski futbolcu Akşam gazetesine konuştu. 2008’in rövanşını almak istediklerini belirten “Fransa’da Türkiye’ye karşı turnuvaya çok iyi başlayacağımızı düşünüyoruz. Bizim için çok önemli bir maç olacak. Bütün motivasyonumuz üst düzeyde. Çok motive olduğumuzu söyleyebilirim. İyi hazırlandık ve geçmişte üzüldüğümüz maçın rövanşını almak istiyoruz.” dedi.

Heykelim yapıldı ve o an yıkıldı

Klasnic sözlerini şöyle sürdürdü:

“O karşılaşma bizim açımızdan çok dramatik bir maçtı. Uzatmaları düşündüğünüz zaman çok heyecanlı bir maçtı. O gün sahada kimse, kimin daha iyi olduğunu anlayamazdı. Çünkü çok denk bir mücadele olmuştu. 118. dakikada ben golü attığımda çok büyük bir sevinç yaşadık. O an içimden ‘bu iş bitti’ diye düşündüm ama öyle olmadı. Hatta ülkemde o golü attıktan sonra heykelim hazırlanmıştı ama kimsenin düşünmediği anda hemen yıkıldık.”

Ömer Toprak savunmada olmalı

Arda Turan'ın performansını değerlendiren Klasnic, arkadaşıyla girdiği iddiayı şu sözlerle anlattı:

“Arda Barcelona’da fazla forma şansı bulamadı. Türkiye bu turnuvada ‘biz de varız’ mesajını verdi. Defansta eksiklerini olduğunu görüyoruz. Ömer Toprak olsaydı daha sağlam bir savunma hattı olurdu. Bu turnuvada en zayıf bölgeleri savunma yönünde olacaktır. İtalyan lokantası çalıştıran bir arkadaşımla iddiaya girdik. Arkadaşım bana ‘Türkiye şampiyon olacak’ dedi. Ben de ona ‘Türkiye Avrupa şampiyonu olursa bende burada sana garsonluk yapacağım’ diye söz verdim.”

Slaven Bilic’in önü açık

Klasniç, bir dönem 2 yıl önce Beşiktaş’ı çalıştıran Hırvat teknik adam Slaven Bilic’le ilgili “Bilic çok sevdiğim bir teknik adamdır. Benim ilk antrenörümdü. Bana iyi şanslar verdi. Türkiye’de çok önemli işler başardı. Önü gerçekten açık.” ifadelerini kullandı.