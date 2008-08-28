Hırvat futbolcu şaştı bu işe!

Trabzonspor’da Hırvat Cale’nin, Kızılay’ın kampanyasına katılarak kan vermesi, sanal ortamda tartışma yarattı. “Müslüman olmayanın kanı kullanılır mı?” diye düşünenlere, Doç. Nihat Hatipoğlu yanıt verdi



Hırvat Cale ile genç golcü Barış, Kızılay’ın, “1 Milyon İyi İnsan Aranıyor” sloganı ile ülke genelinde başlattığı kan bağışı kampanyasına katılarak örnek bir davranışta bulundular.



Trabzonspor’un Dinamo Zagrep’ten transfer ettiği Hırvat oyuncusu Hrvoje Cale ile genç golcü Barış Memiş dün örnek bir davranışta bulunarak Kızılay’ın kan bağışı kampanyasına katıldılar. Trabzon Atatürk Alanı’na kurulan çadıra giden bordo-mavili oyuncular kan vererek kampanyaya destek oldular.



Ancak Hıristiyan Cale’nin kanı, internette tartışma konusu yapıldı. Bazı kişiler, “Müslaman olmayanın kanı müslümana verilir mi?” diyerek Cale’den kan alınmasına karşı çıkarken, “www.medyatrabzon.com” internet sitesi, Doç.Dr. Nihat Hatipoğlu’nun görüşüne başvurdu.



‘Teşekkür etmek lazım’



Star TV’deki programıyla büyük beğeni toplayan Nihat Hatipoğlu, “Böyle bir şeyi düşünmek bile yanlıştır. Çanakkale’de düşmanı vurduktan sonra yarasını saran askerler örnek alınmalı. Dil ve dinin kan ile hiçbir ilgisi yoktur. Trabzonspor Kulübü’ne ve kan bağışı kampanyasına katılan Hırvat futbolcuya teşekkür etmek lazım” diyerek tartışmaya noktayı koydu.



