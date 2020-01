Hırvat futbolcu Domagoj Vida: "Beşiktaş'a söz vermiştim ve buradayım"

\"Her şeyimi Beşiktaş\'a vereceğim\"

Beşiktaş\'ın yeni transferi Domagoj Vida, takımının Belek kampında basın toplantısı düzenledi.

Yaz transferinin kendisi için daha iyi olacağını belirten Vida, \"Yaz transferinde gelseydim daha hazır olurdum. Yaz kampı geçirmiş olurdum ve tatlı bir rekabet olurdu aramızda. Ama kış transfer döneminde geldim. Ben buraya oynamak için geldim. Önemli olan Beşiktaş\'ın başarılı olması\" şeklinde konuştu.

2016 Avrupa Şampiyonası\'ndan sonra birçok teklif aldığını söyleyen Vida, \"Fransa\'daki maçlardan sonra bir çok kulübün ilgisini çektim. 5 ay önce Beşiktaş ile ön anlaşma yapmıştım ve ben sözümde duran birisiyim. Ailemden öyle gördüm. Değişik teklifler de geldi ama ben ve ailem çok ciddi karar aldık ve Beşiktaş\'a geldim. Mitroviç ve Mrmic görüştük. Slaven Bilic ve Tomas ile de görüştüm. İnanılmaz bir kulübe gittiğimi söylediler. Beşiktaş\'ın muhteşem bir taraftarı olduğunu söylediler. Şampiyonlar Ligi\'nde Beşiktaş\'a karşı oynadım ve taraftarı tanıdım\" ifadelerini kullandı.

\"HER ŞEYİMİ BEŞİKTAŞ\'A VERECEĞİM\"

Kendisini en iyi hissettiği bölgenin stoper bölgesi olduğunu söyleyen Vida, \"Benim asıl mevkiim stoper ve kendimi orada kanıtladım. Sol stoper olarak oynadım. Fakat gerektiği zaman milli maçta sağ bek oynadım. Kanatları güçlü olduğundan hocam beni orada değerlendirdi. Hocam ve kulüp ne istiyorsa orada oynamaya çalışıyorum. Ayrıca Chelsea karşısında sol bek de oynadım. En rahat oynadığım bölge stoper. Hocam nerede isterse orada oynarım. Ben burada her şeyimi kulüp için vereceğim. Birey olarak düşünmüyorum. Taraftarım için, hocam için elimden gelen her şeyi vereceğimi düşünüyorum. Futbol bu, bazen kötü maçlar olabilir. Ama her şeyimi Beşiktaş\'a vereceğim\" açıklamalarını yaptı.

Matej Mitroviç\'in olduğunu ve önünde bir büyük bir geleceğin olacağını söyleyen Vida, \"Mitroviç genç bir oyuncu ve şu an düzenli forma giyemiyor. Beşiktaş\'ta büyük bir rekabet var. Ben Bayer Leverkusen\'de gençken çok süre alamadım. Genç oyuncuların oynaması çok önemli. Mitroviç\'le 3-4 maç milli takımda birlikte oynadım. Oynadığı her karşılaşmada iyi maçlar çıkardı. Önü açık ve iyi yerlere gelecek bir oyuncu. Her şey onun elinde. Çok çalışması lazım. Sonunda hocamız karar verecek\" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 2 aydır yeşil sahalardan uzak olan ve son maçını Ukrayna Milli Takım formasıyla Yunanistan\'a karşı oynayan Vida, \"Küçük bir sakatlığım vardı ancak Kiev\'de son günlerim olduğundan dolayı kendimi riske atmak istemedim. Daha büyük bir sıkıntı olabilirdi. Ama her gün özel antrenörümle çalıştım. Ancak bireysel çalışmak farklı, takımla birlikte olmak daha farklı. Antrenmanların başlamasını dört gözle bekliyordum ve şu an her şey yolunda\" diye konuştu.

\"AGRESİF BİR YAPIYA SAHİBİM AMA KENDİMİ KONTROL EDİYORUM\"

Hırvat futbolcu, sahada agresif bir yapıya sahip olmasına rağmen az kart görmesiyle ilgili olarak, \"Gördüğüm kırımız kartlar gençken aldığım kartlardı, şimdi daha dikkatliyim. Üç sarı kartla uzun süreler oynadım ve cezalı duruma düşmedim. Kırmızı kart görmeden maçlar oynadım. Agresif bir yapıya sahibim ama kendimi kontrol ediyorum\" dedi.

\"TARAFTARIN KARŞISINA ÇIKMAYI ZOR BEKLİYORUM\"

Beşiktaş taraftarından övgüyle bahseden Vida, \"Dinamo Kiev\'de oynarken 15-20 kadar Beşiktaş taraftarı geldi ve yine \"Come to Beşiktaş\" diye çağırdı. Çok mutluyum ve ne kadar kulüplerine bağlılar ki bana böyle bir sevgi gösterdiler. Çok başarılı olacağımızı düşünüyorum. Onlar da bizle gurur duyacak. Taraftarın karşısına çıkmayı zor bekliyorum\" diye konuştu.

Mario Mandzukic ile arasının çok iyi olduğunu dile getiren Domagoj Vida, \"Ben Mandzukic\'le sürekli görüşüyorum. \'Bana inanılmaz bir takıma gidiyorsun\' dedi. Sürekli görüşüyoruz ama o şu an Juventus\'un oyuncusu buraya gelmesi zor\" ifadelerini kullandı.

\"BAYERN MÜNİH\'İ GEÇEBİLİRİZ\"

Beşiktaş\'ın Şampiyonlar Ligi\'ndeki rakibi Bayern Münih ile olan eşleşmeyle ilgili olarak Vida, \"Bayern Münih inanılmaz bir takım. Çok söze gerek yok. Birkaç sene önce daha güçlülerdi. Şu an düşüşteler ama iyi oyuncuları var. İyi bir teknik direktöre sahipler. Benim Bayer Levekusen\'de Heynckes ile çalışma fırsatım oldu. Beşiktaş üst tura çıkarak kendisini gösterdi. Mücadelemizi yapacağız ve elimizden geleni göstereceğiz. Sonrasında da turu geçebiliriz\" şeklinde konuştu.

