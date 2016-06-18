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Spor

Hırvat birasının Türkiyeli reklamı hit oldu

Reklamın teması, Hırvatçada çok sayıda Türkçe kökenli kelime olması ve bunun verdiği 'ortak payda' mesajı...

18 Haziran 2016 15:35

EURO 2016 Futbol Şampiyonası sahadaki takımlar kadar, ekranlardaki reklamlarla da ilgi odağı oluyor. Hırvatistan’ın 120 yıllık geçmişi olan en ünlü birası 'Ožujsko' tarafından hazırlanan Türkiye temalı reklam da bunlardan biri.

Fransa’daki şampiyonada Türkiye ile aynı grupta bulunan Hırvatistan’ın ana sponsorlarından olan bira şirketinin büyük ilgi çeken televizyon reklamında, bir barda oturup bira içen Hırvat ve Türk taraftarlar sohbet ediyor.

Reklamın teması, Hırvatçada çok sayıda Türkçe kökenli kelime olması ve bunun verdiği “ortak payda” mesajı.

Hırvat taraftarların “Türkçede şu kelimeler nasıl söyleniyor?” diye başladıkları sohbet, “Yastık, saat, cep, pabuç, yoğurt, çekiç, maymun” kelimelerinin ortak olduğu anlaşılarak devam ediyor.

Sohbetin sonunda Hırvatlar kendi aralarında “Bu Türkler çok iyi Hırvatça biliyor”,  iki Türk ise “Abi bu Hırvatlar Türkçeyi çok iyi konuşuyorlar” diyor ve hep birlikte kadeh kaldırıyor.

ETİKETLER

Hırvat bira rekamıHırvatistan TürkiyeOzujskoortak kelimelerTürkçe ve Hırvatça

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