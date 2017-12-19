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Spor

Hırvat basını istifa eden Tudor'a geniş yer verdi

"Liderliği kaptırdı, kovuldu''

19 Aralık 2017 16:05

Galatasaray'ın teknik direktör Igor Tudor'un görevine son vermesi, Hırvatistan basınında geniş yer aldı. Hırvatistan'ın köklü gazetelerinden Jutarnji List, "Türkiye'de zor günler" başlıklı haberinde, Tudor'un yeterli bir performans sergileyemediğini belirterek, "Liderliği kaptırdı, kovuldu. Galatasaray, son dönemde deplasmanda kötü bir oyun sergiledi." ifadelerine yer verdi.

Haberde, Hırvat teknik adamın kredisini tükettiği kaydedilerek, "Tudor, sezon ortasında kovuldu. Büyük hayal kırıklığı yaşattı." değerlendirmesinde bulunuldu. Hırvatistan'ın resmi haber ajansı Hina, "Tudor, Galatasaray'dan kovuldu" manşetiyle verdiği haberinde, sarı-kırmızılı takımın son lig maçında Evkur Yeni Malatyaspor'a yenilerek son dönemde çok fazla puan kaybı yaşadığına dikkati çekti.

Gol isimli haber sitesi ise "Kötü sonuçlar Tudor'un sonunu getirdi" başlığıyla okuyucularına sunduğu haberde, Hırvat teknik adamın son yenilgisinin ardından verdiği röportaja yer verdi.(Ajansspor)

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