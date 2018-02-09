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Hırsızlıktan gözaltına alındılar, serbest kalınca yine ev soydular

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 2'si kadın, 3 kişi, girdikleri bir evden değerli eşyalarla içerisinde 15 bin lira bulunan para kasasını çaldı

09 Şubat 2018 18:19

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da 2\'si kadın, 3 kişi, girdikleri bir evden değerli eşyalarla içerisinde 15 bin lira bulunan para kasasını çaldı. Gözaltına alınan kadınlardan C.A. ve V.A.\'nın hırsızlıktan gözaltına alınıp, serbest bırakıldıktan hemen sonra eve girdiğini, kasayı açmak için de yakınları T.S.\'den yardım istedikleri ortaya çıktı.
Kepez\'de, hırsızlık suçundan kayıtları bulunan C.A. ve Y.K. adlı kadınlar, bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
C.A ve Y.K., serbest kaldıktan hemen sonra ilçenin Sütçüler Mahallesi\'ndeki bir eve, hırsızlık için girdi. Evdeki değerli eşyaları çalan iki şüpheli, para kasasını görünce kendilerine yardımcı olması için hırsızlıktan suç kaydı bulunan uzak akrabaları T.S\'ye haber verdi. Belirtilen adrese gelen T.S., battaniyeye sardığı kasayı evden çıkartıp kamyonete yükledi. Varsak Mahallesi\'ne giden üç şüpheli, açtıkları kasadan çıkan 15 bin lirayı paylaştı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kimliklerini belirlediği şüphelileri Serik ilçesinde gözaltına aldı. İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin, Konyaaltı ve Serik ilçelerinde iki evden para ve ziynet eşyası çaldıkları da belirlendi.

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